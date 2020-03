In giro due volte in un’ora, minaccia gli agenti: multato

Quando gli agenti lo hanno fermato, ha detto di essere uscito per le sigarette e poi di essersi fermato per fare pipì. Gli agenti, allora, lo hanno invitato a tornare a casa, ma nel giro di un’ora l’hanno incontrato ancora. L’uomo, 59 anni di Pontedera, ha iniziato a minacciare gli agenti, dicendo che li avrebbe denunciati per abuso di potere. Solo che sono stati loro a denunciare lui.

Erano circa le 21,30 di ieri 12 marzo. Il personale della squadra volanti era in servizio per i controlli in seguito al Decreto sul contenimento da coronavirus e ha denunciato l’uomo per il reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità e minaccia a pubblico ufficiale.

Quando gli agenti di polizia lo hanno trovato, l’uomo si aggirava a bordo della propria autovettura, nei pressi del Cineplex. Ha dichiarato prima oralmente e poi per iscritto con l’autocertificazione che era in giro perché aveva bisogno urgente delle sigarette e si era fermato a un distributore automatico per comprarle per poi, preso da un bisogno fisiologico urgente, si era fermato in piazza del mercato.

Invitato a ritornare subito al proprio domicilio, dopo circa un’ora è stato nuovamente intercettato dalla volante. Fermato l’uomo che, infastidito, ha minacciato gli agenti che li avrebbe denunciati per abuso di potere. Portato in ufficio, al denunciato è stato redatto verbale di elezione di domicilio con nomina del difensore di fiducia ed è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa.