Coronavirus, 61 enne di San Miniato in condizioni critiche. Primo positivo a Montopoli

Oltre a quello di Santa Maria a Monte (qui), tra la sera di ieri 13 e la giornata di oggi 14 marzo, ci sono altri 3 nuovi tamponi risultati positivi nel comprensorio del Cuoio.

Tra i 5 nuovi casi nel territorio Empolese ci sono un uomo di 86 anni di Santa Croce sull’Arno, ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli, così come una donna di 69 anni di Montopoli Valdarno. Versa in condizioni critiche, invece, un uomo di 61 anni di San Miniato, ricoverato anche lui al San Giuseppe di Empoli.

Il caso registrato a Santa Croce sull’Arno risale alla tarda serata di ieri. L’inchiesta epidemiologica prontamente attivata dalla Uf Igiene Pubblica e Nutrizione ha identificato i contatti stretti per i quali è stata avviato il provvedimento della quarantena obbligatori a domicilio, sotto la sorveglianza sanitaria del medico curante e della Asl: si tratta dei familiari e di altri contatti. Nessuna quarantena è stata attivata in giornata in questo comune.

Sono 51 i casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 26 dei quali nel territorio fiorentino. Gli altri due casi in Empolese sono un uomo di 81 anni di Castelfiorentino ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli e una donna di 58 anni di Montespertoli ricoverata in buone condizioni al San Giuseppe.