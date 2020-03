Ricercato in Germania per violenza sessuale su minori, lo trovano a Pisa

Era scappato alle forze di polizia tedesche e italiane, ma non aveva fatto i conti con il coronavirus. Così questa mattina a Pisa in piazza Vittorio Emanuele, un giovane di 19 anni tedesco è stato fermato da una pattuglia di agenti della polizia di stato per i soliti controlli sul rispetto delle prescrizioni adottate dal consiglio dei ministri per limitare il contagio da coronavirus.

Il suo atteggiamento però è apparso subito poco chiaro ai poliziotti che hanno fatto un controllo più approfondito e in breve dopo il riscontro della impronte digitali con la banca dati europea hanno scoperto che l’uomo era ricercato in Germania e gravato da un mandato di cattura internazionale per il reato di violenza sessuale su minori.

Nel paese transalpino tale delitto prevede una pensa che può arrivare fino a 15 anni di reclusione. Accertato che si trattava di lui da parte della squadra mobile in contatto con l’Euorpol, il giovane è stato fermato e rinchiuso al carcare di Pisa Don Bosco.