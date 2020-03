Coronavirus, in prima fila i volontari della Misericordia di Montecalvoli

Misericordia di Montecalvoli in prima fila per l’emergenza coronavirus.

Due volontari dell’associazione, infatti, sono partiti ieri sera con un medico rianimatore per prelevare un paziente in condizioni critiche, ricoverato all’ospedale di Bergamo, per trasferirlo all’ospedale di Udine.

Un impegno, quello del trasferimento dei pazienti, che vede in prima fila tutte le associazioni di volontariato del territorio.