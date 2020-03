Coronavirus, sindaco chiede tolleranza zero nei controlli

#Covid19, in questo video un po’ di aggiornamenti utili. Vi ringrazio per le segnalazioni, per la partecipazione che mi dimostrate e, come al solito, per le condivisioni. Buona domenica, #iorestoacasa anche oggi. Non uscite se non strettamente necessario. Ripeto la mia solita raccomandazione: tenetevi aggiornati soltanto con le fonti ufficiali!