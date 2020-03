Santa Maria a Monte, tre nuovi casi di coronavirus: due ricoverati al Lotti di Pontedera

Arrivano da un aggiornamento in tarda serata tre nuovi casi di coronavirus nel comprensorio del Cuoio e nello specifico a Santa Maria a Monte.

Due di questi, un 78enne e un 49enne, sono ricoverati all’ospedale Lotti di Pontedera. Un uomo di 56 anni, invece, si cura a domicilio.

Gli altri casi comunicati in serata sono un 55enne di Bientina, un 60enne di Volterra, a domicilio, un 65enne di Ponsacco, un 58enne di Milano e un 59enne di Pisa che sono invece a Cisanello.

I nuovi casi in provincia di Pisa salgono a 17, per un totale di 79 in provincia.