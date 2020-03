Coronavirus, 14 morti da ieri in Toscana e 85 i nuovi tamponi positivi

Sono 85 in Toscana i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana tra il pomeriggio di ieri 15 marzo e quello di oggi 16. Con i nuovi tamponi analizzati nei laboratori toscani quindi, salgono a 866 i contagiati dall’inizio dell’emergenza.

Ci sono 7 negativizzati, 5 guarigioni cliniche e 14 decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 840. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus: si tratta infatti di persone, da 70 a 98 anni, affette da più patologie.

Di 866 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, 186 sono a Firenze, 90 a Pistoia, 45 a Prato, 138 Lucca, 117 Massa Carrara, 78 Pisa, 53 Livorno (totale Asl nord ovest: 386), 50 Grosseto, 66 Siena, 43 Arezzo (totale sud est: 159).

Dal primo febbraio ad oggi sono stati esaminati in tutto 5.910 tamponi, per 5.196 pazienti (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente).

Dal monitoraggio giornaliero (il dato in questo caso è aggiornato a mezzogiorno di oggi) sono invece 8.455 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.032 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di questi ultimi, sono 2.163 persone nella Asl centro (Firenze, Empoli, Prato, Pistoia), 1.628 persone nella Asl nord ovest (Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno) e 241 nella sud est (Arezzo, Siena, Grosseto). Gli altri 4.423 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 602 nella Asl centro, 2.200 nella Asl nord ovest e 1.621 nella Asl sud est.

(Notizia in aggiornamento)