C’era da aspettarselo e così è stato: Credit Agricole e la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato non sono rimaste a guardare di fronte all’emergenza coronavirus e hanno dato subito un segnale concreto sul territorio del Comprensorio del Cuoio, mettendo a disposizione risorse per le strutture sanitarie, nell’intento di aiutare, chi purtroppo può avere complicanze a causa del contagio da Covid19.

Non solo, Credit Agricole ha fatto la stessa operazione anche su altri territori italiani dove è presente.

Ogni azione concreta infatti può contribuire in modo decisivo alla lotta contro il Coronavirus e la sua diffusione. È a partire da questa consapevolezza che Crédit Agricole Italia e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato hanno acquistato 5 macchine per la ventilazione assistita da destinare all’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. In particolare, Crédit Agricole Italia ha attivato la sua rete di contatti con imprese e privati per contribuire a risolvere in maniera veloce ed efficace uno dei problemi maggiormente critici di questo momento, ovvero la carenza di macchinari nelle strutture ospedaliere del territorio, effettuando analoghe donazioni anche a Parma, Piacenza e in altre zone d’Italia.

Foto 3 di 4







L’intervento della Banca e della Fondazione è consistito in questo caso nell’acquisto diretto di 5 macchine dall’azienda cliente Logisan di Tavarnuzze (FI) – centrale di acquisto per cliniche private e ospedali su tutto il territorio nazionale, del gruppo Nardi Schultze – che verranno destinate all’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, destinato ad essere un centro di riferimento per i malati di Covid-19 del comprensorio.

“Abbiamo deciso di intervenire in modo rapido e concreto a favore dell’intero territorio – dichiara Giampiero Maioli, responsabile del Crédit Agricole in Italia –. Siamo orgogliosi di farlo al fianco della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che è nostra azionista, e di un’azienda cliente proprio della Toscana. È un esempio di come sia importante agire insieme nell’interesse non solo dei clienti ma anche della collettività, principio che racchiude la ragion d’essere del nostro Gruppo”.

“Insieme a Crédit Agricole Italia abbiamo voluto dare un aiuto immediato e tangibile all’ospedale di Fucecchio, riferimento importante del territorio – ha aggiunto Antonio Guicciardini Salini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Questo è stato possibile solo grazie alla rapidità e ai rapporti virtuosi che sono stati costruiti nel tempo tra la Banca, la Fondazione e il tessuto economico e produttivo. È un modo per ribadire ancora una volta la nostra attenzione e la nostra fiducia in questo territorio, che riuscirà a superare questo difficile momento e a ripartire con ancora maggior vigore”.

Con questa iniziativa Crédit Agricole Italia e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato vogliono ribadire ancora una volta la vicinanza non solo ai territori ma anche alle tante persone che si trovano in prima linea ad affrontare questa emergenza, convinti che se ne potrà uscire solo uniti e con l’aiuto di tutti.