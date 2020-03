Sanificazione delle strade, da domani a Montopoli. Il piano Geofor

Non è ancora chiaro se è necessario contro il coronavirus. Di certo sanificare le strade non farà male. Dopo l’annuncio di Geofor che sta organizzando il lavoro per farlo (qui), anche i Comuni provano a organizzarsi.

Il Comune di Montopoli Valdarno, a partire da domani martedì 17 marzo darà inizio alle operazioni di sanificazione delle principali strade e marciapiedi del territorio comunale, grazie all’utilizzo di mezzi e macchinari appositi per lo spargimento di prodotti idonei. Le prime frazioni ad essere interessate dal servizio, a partire dalle 7, saranno San Romano e Capanne.

Nei prossimi giorni le operazioni interesseranno anche il resto delle strade, comprese le frazioni di Casteldelbosco, Marti e Montopoli capoluogo.

Geofor, intanto, sta ultimando le fasi di organizzazione interna per procedere verso la sanificazione dei territori serviti, di concerto con le amministrazioni comunali, impegnate in prima linea con l’azienda nella gestione dell’emergenza.

Uno dei prodotti che potrebbero venire adoperati (in queste ore è in corso un confronto con gli enti competenti) è un composto già testato come funghicida, battericida e virucida (efficace anche per quei ceppi incapsulati quale è il coronavirus).

Contemporaneamente, il servizio di ritiro del porta a porta prosegue, andando man mano a intervenire anche su quelle zone rimaste indietro per via dei ritardi dovuti all’emergenza coronavirus. L’attività impiegatizia e amministrativa della società è in corso, grazie ad un workspace tecnologicamente avanzato, che ha permesso in tempi rapidi lo smart working domestico a molti dipendenti.

Anche il numero verde prosegue nel proprio lavoro, sia per ciò che concerne la parte dedicata ai servizi, sia per quella legata alla tassa sui rifiuti. I centri di raccolta, il ritiro degli ingombranti e sfalci e potature hanno subito uno stop, per dirottare tutto il personale a disposizione nella raccolta domiciliare dei rifiuti. Anche per le famiglie con uno o più casi positivi ai tamponi all’interno del proprio nucleo, Geofor ha adottato la consegna del kit idoneo al ritiro, in modo regolamentato: i rifiuti delle utenze sopra descritte rientrano nella categoria degli “urbani”, pertanto possono essere raccolti in modo indifferenziato e sigillato, per essere poi spediti all’incenerimento.

Geofor, nella fattispecie, si appoggerà a ditte specializzate in questo tipo di mansione, procedendo su tutto il territorio in modo uniforme e rimanendo in stretto contatto con i Comuni serviti, al fine di gestire questo particolare momento con la maggior efficacia possibile.