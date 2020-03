Castelfranco di Sotto, addio all’amministratore dell’Azienda speciale

Se ne è andato in silenzio ieri 16 marzo, in maniera improvvisa. Fausto Magni era l’amministratore unico dell’azienda speciale servizi pubblici locali, che gestisce la farmacia comunale di Castelfranco di Sotto e altri servizi comunali.

“Ci eravamo sentiti qualche giorno fa – racconta il sindaco Gabriele Toti -, parlando normalmente, come accadeva spesso, aggiornandoci sull’azienda speciale, sulle prossime scadenze, sui passaggi da fare. Poi ieri mattina è giunta la notizia, improvvisa e del tutto inaspettata che Fausto ci ha lasciato. In questo periodo convulso, dove tutti siamo presi dall’evolversi della pandemia del coronavirus e l’attenzione è concentrata nella gestione dell’emergenza. Si è spento senza clamore e senza preavviso, in seguito ad alcune complicazioni riscontrate dopo un intervento chirurgico.

Castelfranco ha perso una persona sincera e spontanea, cordiale e onesta. Ho avuto il piacere di conoscere Fausto collaborando negli anni ed ho sempre apprezzato la sua schiettezza. Ci eravamo incontrati per caso, in occasione del bando pubblico per amministratore della azienda speciale, al quale Fausto aveva presentato domanda. Veniva dall’una esperienza da dipendente del Comune di Pisa e come amministratore pubblico – consigliere comunale ed assessore – al Comune di Crespina. Era stato tra i candidati della lista a sostegno di Thomas Daddona e da allora aveva dato un contributo alla politica locale per passione, in modo disinteressato.

Si era appassionato all’incarico di amministratore dell’azienda speciale, che seguiva con forte attaccamento.

A nome mio personale e dell’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze e la vicinanza ai familiari”.