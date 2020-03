Coronavirus, nuovo positivo a Santa Croce. Ordinanze di quarantena a Santa Maria a Monte

Sono 187 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana tra il pomeriggio di ieri 16 marzo e oggi 17 analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.053 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Ci sono anche 7 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), cinque guarigioni cliniche e 17 decessi (3 in più rispetto al dato di ieri).

Sono 45 i casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro registrati nelle ultime 24 ore, 4 dei quali nel territorio empolese, compreso un uomo di 66 anni di Santa Croce sull’Arno che al momento è ricoverato in buone condizioni all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sono positivi, inoltre, una donna di 64 anni di Empoli in buone condizioni a casa con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 28 anni di Montespertoli ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli e una donna di 87 anni di Empoli ricoverata in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli.

Oggi a Santa Maria a Monte sono state emesse tre nuove ordinanze di quarantena per persone che hanno avuto un contatto con altre risultate positive. I provvedimenti sono al solo scopo precauzionale. Nel comune, intanto, sono già 5 le persone che hanno terminato questo periodo di isolamento e sono quindi tornati alla propria vita.

In Toscana, i casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.024. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie.

Tra i decessi ci sono quelli di un uomo di 79 anni e uno di 93 a Pisa. I ricoveri, ad oggi sono in totale 472, di cui 143 in terapia intensiva.

Di 1.053 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 214 Firenze, 100 Pistoia, 53 Prato (totale Asl centro: 367), 179 Lucca, 143 Massa-Carrara, 101 Pisa, 59 Livorno (totale Asl nord ovest: 482), 60 Grosseto, 73 Siena, 71 Arezzo (totale sud est: 204).

(Notizia in aggiornamento)