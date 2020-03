Sono fuori senza motivo o in gruppo, denunciate 12 persone

La Polizia di Pontedera ha intensificato i controlli nei confronti delle persone che escono di casa durante il giorno. Volanti e pattuglie con auto civetta, nella giornata di ieri 16 marzo, hanno controllato più di 100 persone, ritirando oltre 40 autocertificazioni che verranno sottoposte a verifiche.

Denunciate per inosservanze 12 persone, per residenza o domicilio in un comune diverso in quello nel quale sono state trovate o in auto insieme senza giustificato motivo.

Fermo restando i tre motivi previsti (lavoro, fabbisogno alimentare e salute), la Polizia ricorda che per tutti gli approvvigionamenti può uscire, restando nel proprio comune di residenza, solo una persona a nucleo familiare.

I controlli saranno ulteriormente potenziati nei prossimi giorni anche nei parcheggi dei centri commerciali per verificare il rispetto delle regole.