Coronavirus, un morto a Montopoli Valdarno e 5 da ieri in Toscana

Sono 277 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana tra il pomeriggio di ieri 18 marzo e quello di oggi analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.330 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Da segnalare anche dieci guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), sette guarigioni cliniche e 22 decessi (5 in più rispetto al dato di ieri). Tra questi, c’è una donna di 69 anni di Montopoli Valdarno che era ricoverata all’ospedale San Giuseppe di Empoli. La paziente era risultata positiva al covid 19, inserito in un quadro clinico già complesso. Sono salite oggi a 14 le quarantene all’interno del territorio comunale.

I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.291. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie. I ricoveri, ad oggi sono in totale 587, di cui 160 in terapia intensiva.

Dal primo febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 7.606 tamponi, su 6.739 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente).

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 10.140 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.146 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di questi ultimi, sono 2.163 persone nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 1.817 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 166 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto). Gli altri 5.994 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 702 nella Asl centro, 2.771 nella Asl nord ovest e 2.521 nella Asl sud est.

(notizia in aggiornamento)