Coronavirus, 1.600 controlli a San Miniato. Acquisite più di 100 autocertificazioni

Sono 148 i controlli che hanno interessato il rispetto della distanza interpersonale di un metro, 1.439 quelli che hanno riguardato invece il rispetto delle prescrizioni sulla chiusura degli esercizi pubblici, 24 gli interventi sugli assembramenti e 117 le autocertificazioni acquisite. E’ un parziale bilancio, questo dell’attività di controllo della polizia municipale, associazioni di volontariato e forze dell’ordine sul territorio di San Miniato dopo l’entrata in vigore del Decreto presidenziale sull’emergenza coronavirus.

“Gli agenti di polizia municipale – spiega il comandante Dario Pancanti – sono impegnati ad effettuare controlli in tutte quelle zone del territorio dove si possono creare assembramenti e alle principali vie di accesso alla città per avere la misura di quante persone ci sono ancora in giro. Ogni giorno le pattuglie svolgono un servizio mirato e, soprattutto per l’entrata in vigore delle misure legate agli esercizi commerciali, è stato importante fare controlli e verifiche a tappeto”.

Ha dato un supporto importante nei controlli ai parchi pubblici anche l’Associazione Nazionale Carabinieri che ha infatti registrato alcune violazioni soprattutto di persone intente a fare attività fisica di gruppo. “Desidero ringraziare i volontari dell’Anc – aggiunge il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – perché con il loro prezioso aiuto possiamo essere ancora più capillari nei controlli. Non a caso, infatti, molte violazioni hanno riguardato soprattutto zone più periferiche del nostro territorio che possiamo riuscire a controllare grazie alla loro presenza.

L’amministrazione comunale sta comunque mettendo sul campo tutte risorse di cui dispone per effettuare il maggior numero di controlli possibili, ma in giro ci sono ancora troppe persone, senza che ce ne sia un reale motivo. Gli unici motivi per i quali occorre muoversi, lo ripeto, è andare a fare la spesa possibilmente un paio di volte alla settimana, andare in farmacia e andare al lavoro. Per tutto il resto possiamo e dobbiamo stare a casa.

Niente passeggiate, corse o giri in bicicletta, si tratta di attività non necessarie. Il nostro territorio è molto vasto e soprattutto ha tante zone che facilmente si prestano all’aggregazione, specie in giornate di sole come queste. L’invito che vi rivolgo ancora una volta è quello di stare a casa: siamo nella settimana decisiva, dove si verifica il picco dei contagi, pertanto la collaborazione di tutti è fondamentale ed è proprio adesso che è ancora più importante rispettare queste indicazioni e stare a casa”.

Da oggi 19 marzo iniziano anche gli interventi di sanificazione delle strade. Si parte da San Miniato, San Miniato Basso e Ponte a Egola. “Si tratta di un primo intervento realizzato dalla Geofor, con il quale verranno sanificati e disinfettati strade e marciapiedi, ma anche arredi urbani. A breve sarà reso noto anche il calendario che interessa tutte le altre frazioni. Chiedo anche in questo caso alla popolazione la massima collaborazione affinché non si creino situazioni di intralcio con auto o mezzi pesanti, per consentire il pieno svolgimento delle operazioni di sanificazione”.