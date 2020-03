Coronavirus, altre 7 denunce a Pontedera

Sette persone sono state denunciate per varie inosservanze e 35 autocertificazioni richiedo ulteriore verifica. Gli agenti della polizia di Pontedera, ieri hanno controllato più di 50 persone, incontrate per strada nonostante l’emergenza sanitaria per il coronavirus.

Continuano i controlli nei confronti delle persone che durante il giorno si muovono per fabbisogni personali. Fermo restando i tre motivi previsti (lavoro, fabbisogno alimentare e salute) si ribadisce che per tutti gli approvvigionamenti può provvedervi nel proprio comune di residenza solo una persona a nucleo familiare compilando l’apposita autocertificazione che ora prevede un nuovo modello.

In quest’ottica, nella giornata di ieri 18 marzo, sono state controllate oltre 50 persone, ritirando 35 autocertificazioni che verranno sottoposte a verifiche e sono state denunciate per inosservanze varie 7 persone.