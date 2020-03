Guanti e distanze ai fontanelli e parchi chiusi. Dove il buonsenso non arriva, ci arrivano i divieti e così il Comune di Castelfranco di Sotto ha disposto la chiusura dei parchi gioco e delle aree di sgambamento cani. L’ingresso ai giardini pubblici e gli spazi verdi comunali è vietato ai cittadini.

Il divieto rappresenta una misura di contrasto e contenimento all’emergenza sanitaria covid 19. La decisione del sindaco Gabriele Toti è stata presa per evitare assembramenti di persone e di conseguenza occasioni di possibile contagio.

Sempre al fine di evitare assembramenti di persone, per i cittadini che utilizzano i fontanelli per l’acqua potabile, l’amministrazione comunale ha disposto l’uso dei guanti e il rispetto della distanza di un metro tra chi è in attesa.