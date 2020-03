Coronavirus, 311 positivi in più e 9 morti da ieri

Sono 311 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana tra il pomeriggio di ieri 19 e quello di oggi 20 marzo analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.793 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Complessivamente, sono 18 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 15 le guarigioni cliniche e 47 i decessi, 9 in più rispetto a 24 ore fa. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.713.

Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte con patologie concomitanti. I ricoveri, ad oggi sono in totale 790, di cui 189 in terapia intensiva.

C’è il primo caso positivo al covid 19 nel comune di Vicopisano. La persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive di Pisa ed è in buone condizioni. “Sono in contatto stretto con i familiari – ha detto il sindaco Matteo Ferrucci -. La persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive a Pisa, al momento in buone condizioni. La Asl, come di consueto, mette in isolamento fiduciario, con sorveglianza attiva, le persone che sono state a strette contatto con chi è contagiato. Auspico che la situazione si risolva al meglio e senza conseguenze, in particolare per la persona colpita dal virus alla quale siamo vicini, lo dico anche a nome dell’Amministrazione. Come da protocollo, abbiamo subito attivato il Centro Operativo Comunale, con gli altri amministratori, i tecnici del Comune, la Protezione Civile, le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato. Eravamo già pronti a questa evenienza”.

Di 1.793 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 401 Firenze, 171 Pistoia, 94 Prato (totale Asl centro: 666), 249 Lucca, 232 Massa-Carrara, 180 Pisa, 117 Livorno (totale Asl nord ovest: 778), 97 Grosseto, 128 Siena, 124 Arezzo (totale sud est: 349).

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 8.082 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 2.455 nella Asl centro, 2.933 nella Asl nord ovest, 2.694 nella Asl sud est.

