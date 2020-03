Coronavirus, Deidda:”A Santa Croce i contagi sono passati da un’azienda e da un circolo ricreativo”

Santa Croce sull’Arno, sia pur con numero piccoli in termini di contagio e quarantene, al momento nei comuni del distretto conciario è quello con più persone coinvolte.

Niente di troppo allarmante, se pur nella tragicità del coronavirus, dal punto di vista epidemiologico, tenuto conto del confornto con la situazione nazionale, ma sicuramente in molti si sono posti la domanda: perché proprio qui?

A tentare di dare una risposta epidemiologica sulla circolazione del covid 19, e non sull’arrivo nel comune conciario, ci prova il sindaco Giulia Deidda, come primo cittadino infatti è anche il garante della salute pubblica nel comune, ruolo che ha svolto e sta gestendo con estrema attenzione e impegno. I luoghi di contagio secondo il sindaco sono due: un circolo ricreativo e un’azienda entrambi attualmente chiusi.



“Per trasparenza voglio comunicarlo in modo da evitare che girino voci prive di fondamento e in modo da farvi capire l’importanza del rispetto delle regole. I casi riscontrati – spiega Deidda – hanno riguardato principalmente due luoghi, attualmente chiusi. Il primo, ormai risalente a molti giorni fa e che possiamo dichiarare archiviato, ha riguardato un’azienda. Il secondo, più recente, un luogo ricreativo.

“Per entrambe le situazioni – dice Deidda – sono stati identificate e controllate tutte le persone coinvolte, e sono state di conseguenza predisposte le necessarie e opportune quarantene da Asl e Comune, compreso le mie ultime venti (ordinanze ndr), in via precauzionale che hanno riguardato persone che frequentavano abitualmente quel luogo ricreativo. I medici di famiglia di queste persone effettuano regolare sorveglianza attiva”.

“Ricostruire i movimenti e risalire ai nomi di tutti non è stato semplice. Ce l’abbiamo fatta, ma ancora non tiriamo nessun sospiro di sollievo, perché i dati regionali e nazionali non ci confortano”.



“Per questo, vi chiedo di non sottovalutare nulla di quello che fate, non prendete alla leggera nessuno spostamento”. Poi una raccomandazione dal primo cittadino: “Fate massima attenzione, e soprattutto, restiamo a casa il più possibile”.