Coronavirus, positivi a San Miniato e Santa Maria a Monte. Uno è in ospedale

Ci sono una donna di 48 anni e un uomo di 65 di San Miniato tra gli 87 nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove a oggi, in totale, risultano 4 decessi. Sono due le persone positive anche a Santa Maria a Monte: erano già in quarantena a casa per aver avuto contatti con positivi e continuano a stare a casa.

I tamponi positivi del territorio empolese sono 7. La donna di San Miniato è in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio mentre il 65enne è stabile, ma ricoverato all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Gli altri casi dell’Empolese sono un uomo di 86 anni di Certaldo in condizioni stabili all’ospedale San Giuseppe come anche una donna di 98 anni e due uomini di 54 e 73 anni di Empoli. Positivo anche un uomo di 46 anni di Montelupo Fiorentino ricoverato a Careggi.