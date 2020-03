Geofor, raccolta sospesa di carta e multimateriale. Regolare l’organico

“Ogni sforzo dell’azienda sarà quindi concentrato sulla raccolta dei rifiuti indifferenziati e organici che avverrà nelle consuete modalità, come da calendario”. Da domani 21 marzo sarà invece sospesa la raccolta differenziata del multimateriale e della carta. La temporanea sospensione di questo servizio, consentirà a Geofor di ridurre il dispiegamento di manodopera e dunque di limitare gli spostamenti delle persone.

La decisione del Cda arriva dopo che Geofor ha ricevuto comunicazione dal Consorzio Nazionale degli Imballaggi Conai, dal Consorzio del Riciclo della Plastica e Consorzio del Riciclo della Carta e Cartone che le piattaforme di riciclaggio, a causa dell’emergenza coronavirus, sono in affanno e in difficoltà nella ricezione dei materiali, pertanto subiranno forti rallentamenti.

Geofor ha intanto provveduto a potenziare le dotazioni di sicurezza per i propri lavoratori, il che ha consentito nel pomeriggio del venerdì la ripresa delle attività del cantiere di Navacchio, conseguita anche grazie all’impegno della Prefettura di Pisa, cui va il sentito apprezzamento. Geofor auspica che anche negli altri cantieri della società possa riprendersi, seppur con le modifiche determinate dall’emergenza, l’attività di tutti i lavoratori.

“Le dotazioni di sicurezza individuale – fa sapere – saranno ulteriormente potenziate nei prossimi giorni, d’intesa con le competenti autorità e dandone opportuna informazione alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori. Al contempo, l’azienda agirà per adottare i provvedimenti emergenziali di massima tutela dei propri dipendenti anche con il ricorso cassaintegrazione e agli ammortizzatori sociali, secondo le modalità che saranno concordate con le stesse organizzazioni sindacali.

In questi momenti di enorme difficoltà il Cda di Geofor, impegnato a coordinare ogni iniziativa di intesa con la Regione Toscana, la Prefettura di Pisa e tutti i sindaci del territorio interessato, ringrazia i propri lavoratori impegnati sul campo per garantire i servizi essenziali di igiene urbana alla cittadinanza e sollecita ulteriore spirito di servizio e responsabilità civica, ovviamente avendosi a riferimento la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Nella giornata di venerdì i servizi su Pisa non sono partiti, ma verranno svolti nella giornata di domani (sabato). A Pisa verrà effettuata la raccolta dell’organico, ma non i recuperi della carta del venerdì. Nel Comune di Cascina, l’indifferenziato è stato raccolto nel pomeriggio del venerdì (Lotto C, zona ansa dell’Arno). Il ritiro dell’indifferenziato previsto stamani nel centro e nel Lotto B non è avvenuto, ma verrà recuperato domani (sabato). In un turno parallelo verrà recuperato anche l’organico.

A San Giuliano Terme, nella giornata del sabato non ci sarà il ritiro del Multimateriale, ma verrà espletato il servizio di ritiro dei sacchi gialli. A Vecchiano, dove ieri è venuto meno il ritiro dell’indifferenziato, oggi è saltato anche il recupero del Multimateriale. Domani (sabato) verrà recuperato l’organico, (mentre l’indifferenziato verrà programmato nei primi giorni della settimana prossima).

A Calci è saltato il servizio di raccolta sia ieri che oggi e il recupero sarà programmato per i primi giorni della settimana prossima. Nel weekend il personale di Geofor sarà inoltre impegnato a rimodulare i servizi, in modo tale da auspicare fin da lunedì la copertura ai propri Comuni.

Negli altri comuni potrebbero comunque verificarsi disservizi, che saranno recuperati nei giorni successivi.