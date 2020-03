Nuova ordinanza ministeriale: interdetti i parchi pubblici, vietati gli spostamenti nel weekend

Un nuovo irrigidimento delle misure restrittive per il contrastare alla diffusione del coronavirus arriva nella serta odierna dal ministro della sanità Roberto Speranza che ha emanato una nuova ordinanza che va a ribadire e rendere più restrittivo quanto era già in vigore con le precedenti disposizioni straordinarie, rendendo le norme ancora più stringenti. La nuova disposizione ministeriale che entra in vigore dalla mezzanotte di questa sera 20 marzo, la cui violazione comporta sanzioni penali, chiude definitivamente l’accesso parchi ville, aree di gioco e giardini pubblici.

Poi il giro di vite sull’attività fisica. Tra le misure della nuova ordinanza , c’è quella che consente si l’attività fisica, ma da soli ed esclusivamente vicino alla propria abitazione.

Inoltre nei giorni festivi e prefestivi e in quelli che immediatamente successivi alla festività sono vietati gli spostamenti verso le seconde case verso le seconde case.

E’ prevista anche la chiusura per tutte le attività di somministrazione di cibi e bevande con la sola eccezione per autogrill autostradali e bar di ospedali e aeroporti, dove però si potrà solo acquistare i cibi che dovranno essere consumati all’aperto. L’ordinanza rimane in vigore fino al prossimo 25 marzo.