Senza assicurazione non si fermano all’alt, denunciati dopo l’inseguimento

Volevano fermare l’auto per un controllo, ma il veicolo ha continuato ed è nato un inseguimento. Alla fine sono stati denunciati i tre occupanti di una Clio. E’ successo nel pomeriggio di ieri 19 marzo. Gli agenti di polizia erano sulla Tosco romagnola a Pontedera per i controlli ad auto e persone fuori casa.

La volante ha intimato l’alt ma il conducente dell’auto ha ignorato la segnalazione e ha proseguito la corsa. Ne è nato un inseguimento che si è concluso a Fornacette quando l’autovettura è stata fermata anche con l’ausilio di una pattuglia della polizia municipale di Calcinaia. A bordo sono stati controllati tre uomini di 33, 21 e 18 anni, imparentati tra loro e già noti, due residenti a Cascina e uno a Firenze che non hanno saputo giustificare in alcun modo la loro presenza itinerante.

Sottoposti a verifica al terminale di polizia è inoltre emerso il 21enne, nella mattinata sempre di ieri, era stato già controllato e sottoposto a denuncia perché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza un giustificato motivo. A tutti e tre è stato redatto verbale di elezione di domicilio con nomina del difensore di fiducia e sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura. L’auto era anche senza assicurazione ed è quindi stata sequestrata.

Nello stesso pomeriggio, lungo l’argine dello scolmatore, gli agenti hanno sorpreso una famiglia composta da due genitori e due figli di 3 e 10 anni che passeggiava. Alla richiesta della motivazione, hanno riferito che avevano bisogno di uscire dopo tre giorni chiusi in casa e che comunque non erano tenuti a doversi giustificare perché era una situazione rientrante nella privacy familiare.

Ammoniti sulle conseguenze della loro condotta sia su loro stessi e sui loro figli minori oltre che sulla collettività, i due genitori sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura previa nomina del difensore di fiducia.

In quest’ottica, nella giornata di ieri, sono state controllate oltre 60 persone, ritirando 34 autocertificazioni che verranno sottoposte a verifiche e sono state denunciate per inosservanze varie 9 persone.