Conte: “Aperti solo i servizi essenziali. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo”

“Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. Dobbiamo rallentare il più possibile il diffondersi del virus”. Per questo, ha annunciato alle 23 circa di oggi 21 marzo il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, saranno chiusi “tutti i servizi e le attività produttive non necessarie“.

Restano aperti, anche domani che è domenica, supermercati, negozi di generi alimentari, farmacie e negozi di prima necessità. “Non c’è ragione quindi – l’invito del Premier – di fare la corsa agli acquisti”.

“Misure straordinarie – quelle prese – per ripartire quanto prima. Mai come ora, la nostra comunità deve stringersi forte come una catena per proteggere ciò che abbiamo di più caro. Stiamo rinunciando alle abitudini, lo facciamo perché amiamo l’Italia: uniti ce la faremo”. Perché questa, ha detto, “E’ la crisi più difficile dal secondo dopoguerra”.

Resta lo smart working e continuano a lavorare le attività ritenute rilevanti. Assicurati i servizi bancari, postali (qui i dettagli), assicurativi e finanziari.

Già dal pomeriggio, i governatori della Lombardia e del Piemonte avevano firmato ordinanze per una stretta.

