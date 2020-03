Coronavirus, 9 nuovi positivi in 4 comuni del Cuoio

Ci sono 9 residenti del comprensorio del Cuoio tra i 16 casi risultati positivi al coronavirus nell’Empolese tra il pomeriggio di ieri 20 e oggi 21 marzo. Sono 120 in tutto i casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

All’ospedale San Giuseppe di Empoli, in condizioni stabili, ci sono tre uomini di Fucecchio di 62, 83 e 72 anni. E’ in quarantena a casa, invece, un altro uomo di 68.

In quarantena a casa a Montopoli Valdarno c’è una donna di 54 anni e a casa a San Miniato un uomo di 87 anni. Sono stabili al San Giuseppe una donna di 57 anni di San Miniato e un uomo di 66. E’ in ospedale, in condizioni gravi, un uomo di 61 anni di Santa Croce sull’Arno.

Nel territorio di Empoli sono anche risultati positivi i tamponi di un uomo di 77 anni di Castelfiorentino in gravi condizioni all’ospedale San Giuseppe, una donna di 45 di Empoli a casa in buone condizioni, un uomo di 53 di Empoli stabile al San Giuseppe, una donna di 62 anni di Empoli a casa in buone condizioni, una donna di 49 di Montelupo Fiorentino in buone condizioni al San Giovanni Di Dio, una donna di 58 di Montespertoli stabile al San Giuseppe e un uomo di 61 anni di Vinci a casa in buone condizioni.