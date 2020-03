Coronavirus, giornata nera per la provincia di Pisa, 4 morti tra il capoluogo, Cascina e Ponsacco

Sono 219 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore. Un dato che fa salire il numero dei malati a 2012. Per le guarigioni invece si contano 18 “negativizzati”, 17 le guarigioni complete e 72 i decessi, di questi 25 nell’ultima giornata.

Tra i decessi delle ultime ore si registrano un uomo di 81 anni di Empoli, una donna di 72 anni di Pisa e un uomo di 78 anni sempre del capoluogo provinciale. tra i decessi anche una donna di 58 anni di Cascina. La Valdera, dopo il decesso i ieri di una donna a Peccioli, registra un altro morto si tratta di un uomo di 84 anni di Ponsacco.

Tra le persone contagaite 866 sono ricoverate in ospedale e 202 in terapia intensiva.

Questo invece il quadro dei contagi provincia per provincia: 451 Firenze, 181 Pistoia, 111 Prato nella Asl Centro quindi 743.

I contagiati a Lucca sono 307, 256 Massa-Carrara, 211 Pisa, 120 Livorno. In totale nella Asl Nord Ovest quindi si parla di 894 casi.

A Grosseto i positivi al coronavirus sono 106, 133 Siena, 136 Arezzo. In totale nella Asl sud-est si contano 375.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece risultano 8.203 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 2.828 nella Asl centro, 2.551 nella Asl nord ovest, 2.824 nella Asl sud est.

I laboratori di analisi salgono a sei

Dal primo febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 11.909 tamponi su 10.659 casi. Nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 1.504 tamponi. I laboratori impegnati nel testare i tamponi sono: i tre laboratori di microbiologia e virologia delle tre aziende ospedaliere universitarie di Careggi, Pisa e Siena, in funzione dall’inizio di

febbraio, a cui negli ultimi giorni se ne sono aggiunti infatti altri sei: Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), i laboratori di Arezzo e Grosseto (Asl sud est), Livorno e Lucca (Asl nord ovest), più un laboratorio privato.