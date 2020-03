“Mi dai una sigaretta?” e gli sputa in faccia: lite in fila al supermercato

Uno aveva l’obbligo di dimora a Cascina. Ma era lo stesso in fila in attesa di fare la spesa in un supermercato di Pontedera e a un certo punto è scoppiata la lite. Secondo quanto accertato dal personale della squadra Volanti di Pontedera, un uomo di 33 anni aveva volontariamente sputato in faccia a uno di 57 per il rifiuto in malo modo alla richiesta di una sigaretta .

La chiamata al 113 era stata fatta da altri cittadini in fila e all’arrivo della pattuglia i due hanno cercato di minimizzare l’accaduto. Gli agenti hanno accertato che i due erano entrambi già noti e quello con l’obbligo di dimora a Cascina è stato segnalato all’autorità giudiziaria per ottenere un aggravamento della misura cautelare. Inoltre è stato denunciato in stato di libertà per i reati di violenza privata e inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.

Un’altra pattuglia in abiti civili, sempre ieri 20 marzo e nell’ambito dei controlli sul Decreto per il contenimento del coronavirus, ha notato un’autovettura con a bordo 5 persone che si dirigeva verso un altro supermercato.

Fermati all’interno del supermercato, i 5, appartenenti a un unico nucleo familiare noto a tutte le forze di polizia cittadine, hanno reagito in malo modo cercando di sottrarsi al controllo, offendendo e spintonando gli agenti. E’ stato necessario inviare altre pattuglie di supporto e nei confronti del più giovane del nucleo familiare, un 17enne già denunciato per inosservanza dell’articolo 650 ed è stato quindi accompagnato in ufficio per essere denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che per il 650 e poi affidarlo all’esercente la patria potestà. A tutti e 5 è stato inoltre redatto verbale di elezione di domicilio con nomina del difensore di fiducia e sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura.

Intanto il controllo delle autocertificazioni ha portato alla denuncia di due persone che avevano dichiarato di essere in giro per Pontedera con motivazioni ( lavoro e emergenza) che non hanno avuto riscontro positivo ai controlli successivi effettuati). In totale nella giornata di ieri sono state controllate 45 persone con ritiro di 31 autocertificazioni e denunciate 9 persone.