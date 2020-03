Nuova ordinanza: stop agli spostamenti in altri comuni

Nuova ordinanza del ministero degli interni che limita ancora in maniera più stringente gli spostamenti. Da oggi (22 marzo) sarà vietato spostarsi con mezzi pubblici e privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

L’obiettivo è quello di limitare la diffusione del coronavirus.

È ancora attesa per il dettaglio delle attività produttive per cui è stato disposto lo stop come da annuncio di ieri sera (21 marzo) del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.