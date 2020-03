Coronavirus, 18 nuovi positivi da ieri in Toscana. Un morto in Valdera

Sono 184 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana tra il pomeriggio di ieri 22 e oggi 23 marzo. Ci sono anche 18 morti, compresi un uomo di 77 anni di Casciana Terme, uno di 85 e uno di 81 di Pisa e una donna di 30 anni di San Giuliano Terme.

Salgono dunque a 2.461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 21 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 30 le guarigioni cliniche e 109 in totale i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2.301.

Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus: si tratta di persone di età compresa tra i 30 e i 100 anni, tutte affette da più patologie. I ricoveri a oggi sono in totale 1076 di cui 238 in terapia intensiva.

Dei 2.461 tamponi risultati positivi questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 548 Firenze, 229 Pistoia, 137 Prato (totale Asl centro: 914), 363 Lucca, 289 Massa-Carrara, 266 Pisa, 140 Livorno (totale Asl nord ovest: 1058), 128 Grosseto, 160 Siena, 201 Arezzo (totale sud est: 489).

Dal primo febbraio a oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 13851 tamponi su 12612 casi. Nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 587 tamponi. I laboratori impegnati nel testare i tamponi sono: i tre laboratori di microbiologia e virologia delle tre aziende ospedaliere universitarie di Careggi, Pisa e Siena, in funzione dall’inizio di febbraio, a cui negli ultimi giorni se ne sono aggiunti altri sei: Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), i laboratori di Arezzo e Grosseto (Asl sud est), Livorno e Lucca (Asl nord ovest), più un laboratorio privato.

Dal monitoraggio giornaliero sono 9.324 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 3.569 nella Asl centro, 2.895 nella Asl nord ovest, 2.860 nella Asl sud est.

