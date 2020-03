Coronavirus, primi decessi a San Miniato e Santa Croce. Nuovo caso a Santa Maria a Monte

Un uomo di San Miniato di 92 anni è morto nella mattina di oggi 24 marzo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’uomo era positivo al covid 19. Primo decesso anche a Santa Croce sull’Arno: è un uomo di 84 anni già ricoverato in ospedale. A Santa Croce (come a San Miniato) non ci sono nuovi tamponi positivi nelle ultime 24 ore mentre sono attive 20 quarantene precauzionali.

Una donna di 49 anni di Santa Maria a Monte è risultata positiva al coronavirus. La donna è a casa e tutte le persone che hanno avuto contatti stretti sono state già messe sotto sorveglianza attiva. Salgono quindi a 9 i casi positivi e sono 16 in tutto le quarantene attive.

Sono in tutto 114 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, dove nelle ultime 24 ore si contano anche 11 decessi. Nel territorio empolese si registrano 5 nuovi tamponi positivi. Sono di un uomo di 63 anni di Capraia e Limite che si trova ricoverato al San Giuseppe, una donna di 55 anni e un uomo di 86 di Empoli in quarantena a casa, come un altro uomo di 54 anni di Gambassi Terme. E’ in ospedale, invece, un uomo di 89 anni di Vinci.

Tra i nuovi casi positivi nell’Ausl Toscana nord ovest, ce ne sono anche uno a Bientina e uno Pontedera, dove oggi si conta anche un decesso.

