Incendio a Pontedera, fiamme dal compattatore

I danni sono limitati al macchinario danneggiato. L’incendio è scoppiato nella serata di oggi 25 marzo a Pontedera.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono alzate dall’interno di un compattatore della carta e cartone che si trova in un centro commerciale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pontedera e di Cascina con tre automezzi.