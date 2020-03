Coronavirus, primo morto a Santa Maria a Monte. Una donna positiva a Santa Croce

E’ di oggi 27 marzo il primo morto risultato positivo al coronavirus di Santa Maria a Monte. La triste notizia arriva oggi, mentre il paese festeggiava la seconda dimissione di un positivo covid 19 in due giorni. Dopo il ragazzo di 18 anni tornato a casa ieri da Cisanello (qui), oggi è tornato a casa anche il positivo di 49 anni che era stato ricoverato insieme al padre.

Ora, però, è il tempo del cordoglio per un uomo di 78 anni e per la sua famiglia. “Tutta Santa Maria a Monte – dice la sindaco Ilaria Parrella – si stringe attorno a quest’uomo e alla sua famiglia, duramente colpita e messa veramente a dura prova. Questo ci deve portare a riflettere che non possiamo abbassare la guardia neppure un attimo. Solo oggi abbiamo avuto la notizia di un secondo caso positivo che è stato dimesso e ora la notizia di un decesso”.

E’ una donna di 84 anni di Santa Croce sull’Arno l’unico caso risultato positivo tra il pomeriggio di ieri 26 e oggi 27 marzo. La donna è ricoverata in condizioni stabili all’ospedale di Empoli. E’ l’unico caso nel territorio dell’Empolese e uno dei 70 nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove, nelle ultime 24 ore risultano anche 7 decessi.

(notizia in aggiornamento)