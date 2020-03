Lavori in FiPiLi, carreggiata chiusa tra Montopoli Valdarno e Pontedera

Per consentire lavori alla carreggiata, anche approfittando della riduzione del carico dei veicoli, la FiPiLi resterà chiusa per due notti in un tratto.

Dalle 22 del 30 marzo alle 6 del 31 marzo e dalle 22 del 31 alle 6 dell’1 aprile, per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale, sulla strada di grande comunicazione FiPiLi, l’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montopoli Valdarno e Pontedera in direzione mare.

Durante il cantiere ci sarà comunque la segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.