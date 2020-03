Addio al fotografo di Montecalvoli Santarnecchi

Nella sua casa, pervasa dalla sua più grande passione, c’è probabilmente la memoria storica di Montecalvoli. Adesso il suo paese lo deve ricordare così, il fotografo Adriano Santarnecchi, 80 anni, venuto a mancare la scorsa notte (28 marzo).

Eppure quel mestiere con il quale oggi lo rimebrano in parecchi, non era che una passione, lui che per tutta la vita aveva lavorato in Piaggio, a Pontedera. L’hobby per la fotografia, avuto fin da giovane, lo ha impresso nella memoria collettiva di un paese che, fra anni ‘60 e ‘80, aveva immortalatao nelle sue pellicole. La fine, è avvenuta nella sua casa, per cause naturali. (ndm)