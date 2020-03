Il tempo va avanti anche con il coronavirus: torna l’ora legale

Questa volta, forse, ce ne accorgeremo un po’ meno. Sarà una nuova domenica tra scorrere il casa quella di domani 29 marzo, quando torna l’ora legale e le lancette degli orologi vanno spostate un’ora avanti. Il nostro organismo dovrà riabituarsi ai nuovi ritmi di giorno e notte, ma sapendo di non uscire, le modifiche da fare sono poche.

Neppure la fame, in questi giorni, pare essere un problema, quindi sarà facile allungare un’ora più in là il pranzo. In questo periodo, comunque, ogni cambiamento rischia di destabilizzarci o quantomeno di essere notizia. In una vita che scorre più lenta, comunque, dovrebbe essere più facile adattarsi.

Alle 2, quindi, della notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, saranno già le 3.