Lo stanno facendo negli ospedali di tutta Italia. In una sorta di staffetta, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, da sempre “sulla linea del fronte”, dai piazzali degli ospedali salutano e ringraziano chi questa volta più delle altre è in trincea.

Perché se il nemico è invisibile, va affrontato con altri strumenti. Oggi è toccato all’ospedale di Cisanello, dove i vigili del fuoco hanno salutato e ringraziato gli operatori che a vario titolo si stanno prodigando per curare i malati colpiti da coronavirus.

Uno striscione, l’Inno di Mameli e un grosso applauso quello tributato dai pompieri. Presente la direttrice Silvia Briani (che ieri ha ricevuto anche il governatore Rossi Terapia intensiva, Rossi in visita al Santa Chiara di Pisa) e il personale, affacciato alle finestre dei reparti destinati ai malati di covid 19.

Il legame tra i vigili del fuoco di Pisa e la struttura sanitaria nasce da lontano, da quando iniziò una collaborazione per cercare di affrontare eventi sismici nazionali e internazionali in sinergia per poter salvare il maggior numero di vite sotto le maceria e nacque il sistema Usar (qui) adottato successivamente come standard operativo dal CnVvf.