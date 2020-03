“Chi non è residente lasci il condominio”, allarme per il messaggio fake

Anche in tempi di coronavirus il rischio truffa è sempre dietro l’angolo.

È il caso dell’ultima ‘trovata’ dei malintenzionati, segnalata da polizia e carabinieri per mettere in guarda gli ignari cittadini.

Al portone di ingresso di alcuni palazzi sono apparsi in alcune province italine dei volantini con un falso logo del ministero dell’interno. Nel volantino si invitano i proprietari degli appartamenti che non hanno in quel luogo la residenza a lasciare subito vuoto l’immobile pena sanzioni, multe e denunce.

Si tratta di un clamoroso fake, come segnalato anche sui social delle forze dell’ordine, forse ordito con lo scopo di rubare negli appartamenti lasciati liberi.