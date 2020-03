Coronavirus, via agli ‘alberghi sanitari’. Uno anche a Santa Maria a Monte

Alberghi sanitari attivi anche in provincia di Pisa per ospitare coloro che non possono passare la quarantena in piena sicurezza.

“Una soluzione – spiega il direttore generale della Asl Toscana Nord Ovest – è quella degli alberghi sanitari, per la cui istituzione stiamo stipulando convenzioni in tutti gli ambiti territoriali. Come previsto dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Enrico Rossi (la numero 15 del 18 marzo scorso) in raccordo con le prefetture e tutti i Comuni, la Asl sta lavorando per avere a disposizione alberghi e hotel che potranno ospitare chi non dispone di condizioni di sicurezza a casa propria, evitando così il contagio intrafamiliare ed alleggerendo il carico degli ospedali e garantire un livello di cura intermedia per i malati di coronavirus in sicurezza e in isolamento. Nella nostra azienda abbiamo già 151 posti attivi ed altri 129 in corso di convenzione”.

Casani: "Un’altra soluzione interessante è quella degli alberghi sanitari" "Un’altra soluzione interessante è quella degli alberghi sanitari, per la cui istituzione stiamo stipulando convenzioni in tutti i nostri ambiti territoriali.Come previsto dall'ordinanza firmata dal presidente della Regione Enrico Rossi (la n. 15 del 18 marzo scorso) in raccordo con le Prefetture e tutti i comuni, stiamo lavorando per avere a disposizione alberghi e hotel che potranno ospitare chi non dispone di condizioni di sicurezza a casa propria, evitando così il contagio intrafamiliare ed alleggerendo il carico degli ospedali e garantire un livello di cura intermedia per i malati di coronavirus in sicurezza e in isolamento.Nella nostra Azienda abbiamo già 151 posti attivi ed altri 129 in corso di convenzione”. Publiée par Azienda USL Toscana Nord Ovest sur Dimanche 29 mars 2020

In provincia di Pisa fra gli alberghi convenzionati ci sono 51 posti all’hotel Repubblica Marinara di Pisa, 21 posti al Casale La Sterpaia a San Rossore, 30 posti a Casa Betania, 47 posto all’albergo Borgo Il Poeta a Santa Maria a Monte e 29 posti all’hotel La Pace di Pontedera.