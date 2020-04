“Un vuoto che si sente”, San Romano dà l’addio a Luciana

È un vuoto che si sente. Così lo raccontano quelli che conoscevano Luciana Cei, 85 anni, di San Romano di Montopoli in Valdarno, che se ne è andata oggi, mercoledì primo aprile. Il virus non c’entra niente. A portarla via è stata un’altra malattia, di cui soffriva da tempo.

Persona notissima in paese e oltre, era presente a tutti gli eventi, sempre pronta a dare una mano alle associazioni senza mai tirarsi indietro. Un carattere affettuoso, gentile, disponibile, così la descrivono i compaesani. Luciana lascia tre figlie, 6 nipoti e il marito Lido Orsini, altro volto noto per la sua attività di fotografo. Dopo il matrimonio nel ’72, i due da Cascina si spostano a San Romano nel ’73 e da lì gettano le basi della loro vita insieme.

“Eravamo diversi – così la ricorda il marito -, ma eravamo uno la conseguenza dell’altro. Una cosa la posso dire con certezza: il nostro è stato un vero amore. Frequentava qualunque associazione e la chiesa e, certamente, siamo persone socievoli. Ascoltava sempre, stava bene con tutti, era una donna unica. Ha affrontato la malattia con forza, senza mai lamentarsi. Per me e le figlie è stata eccezionale, ma è indescrivibile l’amore che provava per i nipoti e per tutti i bambini”.