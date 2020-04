Coronavirus, nuovi contagi a Castelfranco, Montopoli e San Miniato. Casi positivi anche a Fucecchio

Il numero dei contagiati sale anche nel comune di Castelfranco di Sotto dove oggi si registra una nuova persona risultata positiva al Covid 19. Un caso positivo spunta anche a Montopoli in Valdarno e 5 a Empoli. Putroppo si contano nuovi casi anche a San Miniato.

Sono due i nuovi casi di persone contagiate da coronavirus a San Miniato diagnosticati nella giornata di oggi. Si tratta di due operatori del centro di riabilitazione Casa Verde. A dirlo è sindaco Simone Giglioli che aggiunge “al momento delle due persone stanno bene e si trovano in isolamento al proprio domicilio. Quella della struttura Casa Verde è comunque la situazione più preoccupante e delicata sul territorio comunale”.

A San Miniato però c’è anche una buona notizia ovvero unna della persone che era risultata contagiata nelle scorse settimane si è negativizzata, ovvero è guarita.

Nella giornata di ieri quanto è emerso il grosso dei contagi che si sono verificati nel centro riabilitativo di San Miniato (leggi qui), gioranta in cui il comprensorio ha contato ben 14 nuovi contagi (dato aggiornato) il comprensorio ha dovuto contare anche altri contagi in altri comuni. A Fucecchio, nonostante il sindaco Spinelli non ne abbia data comunicazione, infatti è emersa una nuova persona contagiata due giorni fa da covid19.