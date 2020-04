Bidella e mamma dell’ex assessore, Castelfranco di Sotto piange Pieranna

Per una vita era stata la bidella delle scuole elementari di Castelfranco di Sotto. Ha visto crescere, quindi, almeno 3 generazioni di castelfranchesi, che la ricordano oggi con commozione. A 79 anni, dopo una lunga malattia, è morta oggi 4 aprile Pieranna Giovannoni.

Per decenni era stata collaboratrice scolastica alle scuole elementari Guerrazzi in via Magenta, ma su Pieranna si poteva contare anche fuori dalla scuola: era molto attiva in parrocchia e faceva parte del coro della chiesa.

Lascia l’unico figlio Antonio Bertoncini, attivo da sempre nel terzo settore e per ben due legislature assessore, prima con il sindaco Umberto Marvogli, poi con Gabriele Toti, con le deleghe a sport, associazionismo e sociale.

Fra coloro che in queste ore si stringono intorno alla famiglia ci sono anche le maestre della scuola, che in tanti anni hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla.

In questo momento di emergenza sanitaria in cui persino i lutti sono particolarmente complicati da vivere, vanno le condoglianza della redazione de IlCuoioinDiretta.it.

