Per un’altra Santa Croce dona mille mascherine ai cittadini

Un gesto di solidarietà per Santa Croce arriva dalla Versilia, dove la titolare di una azienda che in questo momento sta producendo mascherine, tramite il gruppo consiliare di minoranza Per un’altra Santa Croce (Alessandro Lambertucci, Marco Rusconi, Enzo Oliveri, Valentina Fanella e Benedetta Cicala) ha donato una fornitura di dispositivi di protezione personale alla popolazione del comune conciario.

A spiegare la vicenda e come saranno distribuite per conto di tutta l’opposizione è il capogruppo Alessandro Lambertuicci: “Il nostro gruppo consiliare ha ricevuto in dono dalla titolare di una ditta produttrice, che si trova in Versilia e desidera rimanere anonima, un migliaio di mascherine lavabili in Tnt da regalare alla popolazione di Santa Croce.

Profondamente grati e colpiti dal bellissimo gesto di questa donna, questa mattina tramite le nostre consigliere Valentina e Benedetta le abbiamo consegnate in parte alla nostra Misericordia e in parte alla nostra Pubblica Assistenza affinché queste ne curino, con i loro uomini e mezzi, la consegna gratuita ai cittadini che ne hanno bisogno”.