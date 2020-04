Coronavirus, Montopoli intensifica i controlli anche con i droni

Più di 400 verifiche sono state fatte dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri di Montopoli Valdarno dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Le verifiche hanno riguardato attività commerciali, singole persone e veicoli.

Controlli sono stati fatti anche dalla Protezione civile che ha esortato coloro che sono stati trovati in giro senza giustificazione a ritornare a casa, segnalando i casi più gravi per le opportune sanzioni. Nei prossimi giorni, l’attività sarà ulteriormente rafforzata, con turni diurni e serali della Municipale e dei carabinieri, anche con l’utilizzo di droni.

“Capisco bene – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – i sacrifici che vengono fatti dalle famiglie per rimanere in casa e rispettare le regole che ci sono state date ma dobbiamo comprendere la gravità dell’epidemia che ha colpito il nostro Paese: uscire di casa senza un valido motivo o senza una vera urgenza non fa altro che mettere a rischio la salute propria e di chi ci è vicino, perché possiamo essere anche inconsapevoli veicoli di contagio”.

I controlli saranno ancora più intensi nel fine settimana di Pasqua, sia per evitare che si creino assembramenti stimolati dalle festività religiose, sia spostamenti verso località diverse indotti dal periodo feriale. “I controlli – aggiunge l’assessore alla polizia municipale e sicurezza Roberta Salvadori – saranno sempre più sistematici: con rammarico registriamo un incremento di sanzioni anche negli ultimi giorni mentre occorre tenere ancora alta la guardia per non vanificare gli sforzi di tutte le persone che con le loro rinunce hanno contribuito alla lotta al contagio”.