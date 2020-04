Bonus Inps per il covid19, arrivano sms truffa

Richiesta del bonus per il coronavirus, attenzione alle truffe. A mettere in guardia è la stessa Inps che riferisce che in queste ore sono stati recapitati a tanti utenti sms che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda Covid19 e inducono ad installare una App.

Si tratta di una truffa, spiega Inps, che non invia messaggi del genere.