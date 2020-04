Ha il divieto di dimora ma lo trovano a Castelfranco di Sotto

I carabinieri del Radiomobile della compagnia di San Miniato hanno rintracciato l’uomo, 25 anni e gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sull’uomo c’era un divieto di dimora per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, commesso in provincia di Pisa dal 2014 al 2019.

Dopo le violazioni del divieto, però, il Gip del Tribunale di Pisa aveva stabilito un aggravamento di pena, notificato nella serata di ieri 8 aprile dai militari di Castelfranco di Sotto.

L’episodio rientra nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’autorità giudiziaria. Il 25enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Pisa.