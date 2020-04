Con quei 400 euro, di pesce poteva comprarne tanto. Non ha prezzo, però, quel tempo trascorso a pescare in riva all’Arno, da un argine particolarmente silenzioso. Solo che l’imprudenza è costata cara all’uomo, sorpreso dagli agenti della polizia del commissariato di Pontedera.

Proseguono infatti i controlli per garantire l’osservanza delle disposizioni per la tutela della salute pubblica previste dai recenti decreti emanati per l’emergenza covid 19.

Nel fine settimana saranno intensificati i controlli con l’ausilio anche di droni e di volontari che presidieranno i punti principali dove si potrebbero creare assembramenti di persone che vanificherebbero gran parte dei sacrifici fatti finora per contenere il contagio.