Coronavirus: 27 morti in Toscana in 24 ore, uno è a Pisa

Quelli che la Regione Toscana comunica oggi sono 46 morti positivi al coronavirus. Sono meno quelli registrati tra ieri 9 e oggi 10 aprile, perché 19 di questi risalgono ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati sono stati inseriti nel report inviato alla Protezione civile nazionale solo oggi. A Pisa è morta una donna di 82 anni e i decessi in provincia di Firenze sono 22.

Nell’area vasta dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ci sono 36 nuovi casi positivi, dei quali 2 a Cascina, 4 a Pisa, uno a Capannoli.

Sono 175, poi, i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana in 24 ore analizzati nei laboratori toscani, resta stazionario il numero di nuovi casi positivi, decrescono ancora i ricoveri ordinari (-27 rispetto a ieri, quando si registrava già un -28 rispetto al giorno precedente) e restano stabili quelli in terapia intensiva.

Ad oggi sono dunque 6.727 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 159 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”, risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 292 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 454 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.822. Ad oggi, le guarigioni (virali e cliniche), 451, sono appena di poco inferiori al numero di decessi: 454.

I 46 decessi comunicati oggi vanno ad aggiungersi ai 408 registrati fino a ieri, per un totale di 454 decessi dall’inizio dell’epidemia. I ricoveri, ad oggi sono 1.011 quelli ordinari, e 256 in terapia intensiva.

Di 6.727 casi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 2.069 Firenze, 468 Pistoia, 357 Prato (totale Asl centro: 2.894), 988 Lucca, 798 Massa-Carrara, 613 Pisa, 358 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.757), 310 Grosseto, 363 Siena, 403 Arezzo (totale sud est: 1.076).

Dal primo febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 72.001 tamponi, su 61.206 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente).Tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 6.540, solo in parte processati, per la carenza di reagenti verificatasi ieri. Attualmente i laboratori impegnati nel processare i test sono 13: ai tre laboratori di microbiologia e virologia delle tre aziende ospedaliero universitarie di Careggi, Pisa e Siena, in funzione dall’inizio di febbraio, negli ultimi giorni se ne sono aggiunti infatti altri 10: Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), i laboratori di Arezzo e Grosseto (Asl sud est), Livorno, Lucca e 2 a Massa (Asl nord ovest), Prato (Asl centro), Meyer, più un laboratorio privato.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 16.392 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 7.938 nella Asl centro, 7.177 nella Asl nord ovest, 1.277 nella Asl sud est.