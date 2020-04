Coronavirus: 6 nuovi tamponi positivi tra San Miniato, Fucecchio e Castelfranco di Sotto

Non si riferiscono alle ultime 24 ore, ma alle ultime 48. In due giorni, sono 236 i nuovi tamponi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Tra questi, ben 3 sono a San Miniato, 2 a Fucecchio e una donna di 90 anni a Castelfranco di Sotto, al momento ricoverata in ospedale.

Sono in quarantena le persone con cui era entrata in contatto diretto.

Tra ieri e oggi risultano inoltre 38 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro: 28 nella provincia di Firenze, di cui 3 nella zona empolese, 5 in provincia di Prato, 5 nella provincia di Pistoia.

Nella zona empolese si registrano anche un caso a Cerreto Guidi e Certaldo, 3 a Empoli e 30 a Gambassi Terme.

