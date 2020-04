Coronavirus, mascherine già obbligatorie a Santa Croce sull’Arno

La consegna delle mascherine ai nuclei familiari di Santa Croce sull’Arno è terminata. Da domani sabato 11 aprile, quindi, è obbligatorio usare la mascherina quando si esce di casa.

Ora che ogni famiglia ne è dotata, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina monouso, in spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina monouso anche in spazi aperti quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale.

Anche con la mascherina correttamente indossata, è comunque necessario mantenere la distanza di oltre un metro. La mascherina non è obbligatoria per i bambini che hanno meno di 6 anni e per le persone che non la tollerino a causa di particolari condizioni psicofisiche (che devono essere certificate).

“Ci tengo a precisare e ricordare a tutti – dice la sindaco Giulia Deidda – che la distribuzione delle mascherine e l’obbligo di indossarle non devono essere interpretati come un invito a uscire. Restano le misure di prevenzione del decreto #iorestoacasa, ovviamente. E si deve restare a casa. La mascherina ci aiuta a proteggere noi e gli altri nei casi in cui è strettamente necessario uscire. Tutti ci auguriamo di poter ricominciare presto a tornare gradualmente alla normalità, ma per il momento dobbiamo resistere e rispettare le regole”.