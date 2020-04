Il suono della sirene dei vigili del fuoco per chi combatte il virus. E’ l’iniziativa dei distaccamenti di Cascina Ponsacco Pontedera e Lari che si sono recati questa mattina (11 aprile) all’ospedale Lotti di Pontedera per portare un messaggio di vicinanza a tutti gli operatori che a vario titolo stanno prodigandosi per curare i malati colpiti dal virus.

“Un semplice schieramento dei mezzi – spiegano i vigili del fuoco -, il suono della sorena e un grosso applauso alla presenza della direttrice sanitaria Sanguimetti ed il personale che ci ha potuto osservare dalle finestre dei reparti destinati ai malati di covid-19. Un segno di vicinanza che va oltre i rapporti istituzionali. Ancora un grazie per la missione che state svolgendo”.