Rubano in un ristorante e in un hotel: arrestati

Rubano in un ristorante giapponese e in un hotel, in manette.

Gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato due uomini di origine straniera già conosciuti dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Li hanno sorpresi mentre rubavano in un ristorante giapponese e in un hotel in via delle Torri. L’accusa è di furto aggravato e continuato.

L’impianto di allarme antifurto è entrato in funzione alle 3 della notte – a seguito della effrazione delle finestre dei due locali – e le pattuglie delle volanti si sono subito messe alla ricerca dei due ehe sono stati presi, poco dopo, proprio mentre stavano presumibilmente preparando un nuovo furto con scasso ai danni di un ristorante in via san Biagio.

Addosso ai due è stata trovata la refurtiva degli esercizi commerciali già “visitati” oltre ad un taglierino e a due torce a led.

Entrambi, un rumeno e un senegalese, sono stati arrestati, e denunciati alla procura di Pisa.